Мобилизованного из Омской области приговорили к шести годам по обвинению в нападении на командира

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Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Станислава Рыбина к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным по статьям о и . Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Рыбин в присутствии других военнослужащих толкнул своего начальника в грудь, приставил охотничий нож к его горлу и пригрозил ему убийством, если тот не перестанет «использовать свои властные полномочия в отношении Рыбина и его сослуживца».

Когда начальник попытался встать, Рыбин снова толкнул его, схватил за горло и «совершил несколько движений рукой, удерживающей нож, имитируя удары в область сердца». После этого он снова высказал угрозу убийством, заявляет пресс-служба суда.

В пресс-релизе говорится, что мобилизованный на судебном заседании раскаялся в своем поступке, но вину признал лишь частично — он не согласился с тем, что его действия были расценены как насилие в отношении начальника.

В январе Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за то, что он толкнул офицера рукой в грудь. Их конфликт попал на видео и быстро распространился в интернете.

Накануне начала мобилизации Госдума РФ одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за преступления, совершенные «в период мобилизации или военного положения, в военное время». В частности, это коснулось статьи о насильственных действиях в отношении начальника. Ранее по этой статье максимальным наказанием были пять лет лишения свободы, восемь — если преступление привело к тяжким последствиям либо было совершенно группой лиц или с использованием оружия.