новости
«Мы на войне будем строем ходить? Нет? А ***** мы тогда это делаем?!» Конфликт мобилизованных с командирами на фоне главного храма вооруженных сил России
3 минуты
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.