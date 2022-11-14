«Мы на войне будем строем ходить? Нет? А ***** мы тогда это делаем?!» Конфликт мобилизованных с командирами на фоне главного храма вооруженных сил России

13 ноября в интернете разошлись кадры конфликта между мобилизованными и их командованием на полигоне в подмосковном парке «Патриот», где расположен главный храм вооруженных сил РФ. Когда именно было снято видео, неизвестно. Призванные для отправки на войну мужчины ругали офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. В какой-то момент человек, говоривший от лица мобилизованных, толкнул офицера, начал оскорблять его и угрожать ему.

Подписывайтесь на наш YouTube