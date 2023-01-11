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Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова, признав его виновным в нанесении побоев командиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Об инциденте, из-за которого было возбуждено уголовное дело, стало известно в середине ноября, когда в интернете разошлась видеозапись конфликта между мобилизованными и их командованием на полигоне в подмосковном парке «Патриот».

На кадрах видно, как призывники ругали офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. От лица мобилизованных преимущественно говорил Александр Лешков, который во время спора с офицером ударил последнего в грудь — это и стало основанием для дела.

Конфликт на полигоне у главного храма вооруженных сил РФ Meduza

ТАСС пишет, что Лешкова арестовали 15 ноября. Согласно материалам дела, его обвинили по статьям о и за то, что «рядовой в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов высказал офицерам свое недовольство вопросами организации службы, а также намеренно выпустил в лицо офицеру дым от сигареты, после чего ударил подполковника кулаком в грудь».

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда был обжалован. Апелляционную жалобу будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Сам Александр Лешков своей вины не признает.

Накануне начала мобилизации Госдума РФ одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за преступления, совершенные «в период мобилизации или военного положения, в военное время». В частности, это коснулось статьи о насильственных действиях в отношении начальника. Ранее по этой статье максимальным наказанием были пять лет лишения свободы, восемь — если преступление привело к тяжким последствиям либо было совершенно группой лиц или с использованием оружия.

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