Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор Александру Лешкову, который ударил офицера в пункте подготовки мобилизованных в парке «Патриот», сообщает ТАСС.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Лешкова признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Приговор был обжалован как защитой, так и прокуратурой.

Окружной военный суд, рассмотрев апелляции, счел приговор слишком мягким и увеличил срок наказания до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Лешков своей вины по-прежнему не признал.

Конфликт Лешкова, отправленного на военную службу в рамках мобилизации, с офицером был снят на видео, которое разошлось в интернете в середине ноября и вызвало большой резонанс.

Конфликт на полигоне у главного храма вооруженных сил РФ Meduza

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