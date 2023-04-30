В ВСУ назвали пожар на нефтебазе в Севастополе «одним из элементов подготовки» к контрнаступлению
Атака на нефтебазу в аннексированном Россией Севастополе является частью подготовки к контрнаступлению украинской армии. Об этом заявила представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк.
«То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк.
По утверждению Гуменюк, после пожара на нефтебазе у российских военных началась «высокая степень тревожности», и они якобы «пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма».
Пожар на нефтебазе в Севастополе в микрорайоне Казачья бухта произошел в ночь на 29 апреля. Губернатор аннексированного Россией города Михаил Развожаев заявил, что это случилось из-за попадания беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. По утверждению украинской разведки, при пожаре были уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.