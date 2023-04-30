Губернатор Брянской области: в результате обстрела приграничного поселка погибли два человека

Украинские военные дважды за ночь обстреляли приграничный поселок Суземка в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате первого обстрела погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор. По его словам, один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично.

При втором обстреле никто не пострадал, частично был разрушен один жилой дом. По словам губернатора, несколько снарядов были сбиты системой ПВО.

Украинская сторона обстрелы не комментировала.

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