Минобороны РФ объявило о смене замминистра по тыловому обеспечению. Должность занял заместитель главы Росгвардии Алексей Кузьменков

На должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению назначен Алексей Кузьменков, сообщило российское военное ведомство.

До последнего времени эту должность занимал Михаил Мизинцев, который был назначен на нее в сентябре 2022 года.

В сообщении Минобороны не уточняется, почему Мизинцев уволен со своего поста.

Алексей Кузьменков с 2019 года был замглавы Росгвардии. До этого он отвечал за материально-техническое обеспечение Южного военного округа в должности заместителя командующего.

Сообщения об отставке Мизинцева в российских провоенных телеграм-каналах начали появляться еще 27 апреля. «Военкор» Александр Сладков, одним из первых написавший об этом, заявил, что в ближайшее время в Минобороны следует ждать и других отставок, так как «внутри силового блока идет несвоевременное обострение борьбы».

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