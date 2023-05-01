В Брянской области взорваны железнодорожные пути. Сошел с рельсов грузовой поезд

В Унечском районе Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Взрыв, написал он в телеграме, произошел на 136-м километре участка Брянск-Унеча. По словам Богомаза, с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Люди не пострадали, движение по этому участку дороги временно остановлено.

Baza, в свою очередь, сообщает, что с рельсов сошел не только локомотив, но семь-восемь вагонов грузового состава, перевозившего нефтепродукты и пиломатериалы. Также, по данным Baza, в грузовом составе возник пожар.

Российские спецслужбы после начала войны неоднократно объявляли о задержании подозреваемых в подготовке диверсий на железных дорогах. В сообщениях ФСБ регулярно фигурируют некие «украинские кураторы», по заданию которых подозреваемые якобы готовили взрывы на железных дорогах. В середине апреля «Медиазона» подсчитала, что по делам о диверсиях на железных дорогах в России задержали больше 65 человек, каждый третий из них — несовершеннолетний.

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