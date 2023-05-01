Британская разведка: Россия построила одну из крупнейших в мире систем оборонительных сооружений

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что Россия построила одну из крупнейших в мире за многие десятилетия систем оборонительных сооружений.

В частности, многоуровневая оборонительная зона была создана на северной границе аннексированного Крыма вблизи села Матвеевка, а в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях вырыты сотни километров траншей.

Усилия, затраченные на масштабную систему обороны как недалеко от линии фронта, так и в тылу, с одной стороны могут свидетельствовать о том, что власти России опасаются, что украинские войска могут добиться крупного прорыва, считают в Минобороны Великобритании.

С другой стороны, отмечают авторы обзора, строительство линий обороны в России могут использовать и для продвижения официальной версии о том, что Украина и НАТО «готовят нападение» на страну.

В ноябре глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о строительстве на границе региона с Украиной системы обороны, так называемой засечной черты, из бетонных блоков. Из таких же бетонных блоков бойцы ЧВК Вагнера строили оборонительную линию в захваченной РФ части Луганской области. Ее назвали «линией Пригожина». Аналогичные сооружения, сообщало Минобороны Великобритании, возводили и возле захваченного российскими войсками Мариуполя.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza