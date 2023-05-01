Sunday Times: власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской Республики призвали президента РФ Владимира Путина отказаться от посещения предстоящего саммита БРИКС, пишет южноафриканская The Sunday Times.

По данным источников издания, власти ЮАР пытаются уговорить Кремль на то, чтобы Путин участвовал в саммите по видеосвязи. В случае, если президент РФ лично приедет в ЮАР, то властям страны придется исполнять ордер на арест Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС).

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать», — заявил источник издания.

В конце апреля, пишет The Sunday Times президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей страны в случае, если Путин все-таки приедет в страну.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в ЮАР в августе.

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его страна решила выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за «несправедливого отношения МУС к некоторым странам». 27 апреля на сайте президента ЮАР появилось сообщение, что страна не будут выходить из-под юрисдикции МУС, а предыдущее заявление президента было названо «ошибочным комментарием».

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