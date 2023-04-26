ЮАР отказалась от выхода из Международного уголовного суда

Администрация президента ЮАР объявила, что республика не станет выходить из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), как об этом ранее сообщил президент страны.

«Южно-Африканская республика остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», — говорится в заявлении на сайте президента ЮАР.

Администрация назвала «ошибочным комментарием» заявление, которое 25 апреля сделали правящая партия и президент страны о том, что ЮАР выходят из юрисдикции суда из-за его «несправедливого отношения к некоторым странам».

В ЮАР в августе должен пройти саммит БРИКС. На нем, как ожидается, может выступить президент России Владимир Путин, международный ордер на арест которого ранее выдал Международный уголовный суд.

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