Такера Карлсона уволили с Fox News вскоре после разговора медиамагната Руперта Мердока с Владимиром Зеленским. Телеведущий критиковал помощь США Украине

Телеканал Fox News разорвал контракт с популярным ведущим Такером Карлсоном вскоре после разговора медиамагната Руперта Мердока с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно журналисту, сооснователю издания Semafor Бену Смиту, разговор Мердока и Зеленского, о котором ранее не было известно, состоялся за несколько недель до увольнения Карлсона. Президент Украины также говорил с сыном Руперта Мердока Лакланом, который помогает отцу управлять Fox News. О разговоре с Мердоком-младшим в середине марта Зеленский кратко упоминал в ежедневном обращении.

Карлсон был одним из самых яростных критиков помощи, которую США оказывают Украине. Выступления телеведущего вызывали недовольство украинских политиков, которые, как стало известно Semafor, сумели поделиться своим мнением с руководством Fox News.

Однако, сообщил изданию источник, осведомленный о деталях переговоров, тему выступлений Карлсона на Fox News президент Украины в разговорах с отцом и сыном Мердоками не поднимал.

Такер Карлсон — один из самых известных ведущих американского телевидения. 24 апреля телеканал Fox News объявил о разрыве контракта с Карлсоном, не объяснив причины такого решения. Сам Карлсон увольнение на данный момент не прокомментировал.

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