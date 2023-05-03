В Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Baza сообщила об атаке беспилотника

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатора региона Вениамин Кондратьев.

Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, написал глава Краснодарского края.

Причину пожара Кондратьев не уточнил.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

По информации телеграм-канала Baza, вероятная причина пожара — атака беспилотника. Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, уточняет издание. О взрыве также пишет телеграм-канал Kub Mash.

Поселок Волна находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Как отмечает РБК, там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 29 апреля произошел пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе в микрорайоне Казачья бухта. По словам губернатора Михаила Развожаева, причиной стала атака беспилотника. Украинская разведка утверждала, что при пожаре были уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ. В ВСУ назвали произошедшее «одним из элементов подготовки» к контрнаступлению.