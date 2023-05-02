В Брянской области второй раз за два дня взорвали железнодорожные пути. С рельсов сошли 20 грузовых вагонов

На железной дороге в Брянской области вновь произошел взрыв. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в районе станции Снежетьская «сработало неустановленное взрывное устройство». Люди не пострадали, локомотив и несколько грузовых вагонов сошли с рельсов.

Baza пишет, что в 19:48 по местному времени недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев, сработали три взрывных устройства.

В РЖД сообщили о «незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта» в Брянской области. В заявлении РЖД, которое цитирует РБК, говорится, что с рельсов сошли локомотив и около 20 вагонов.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега временно остановлено.

1 мая на 136-м километре участка Брянск-Унеча сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда также сообщал, что железнодорожные пути были взорваны.

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