новости
Война Четыреста тридцать четвертый день
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 2 мая — здесь.
В Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами
Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он не уточнил причин пожара; издание Baza при этом сообщило, что он стал следствием атаки беспилотника.
Ночью несколько регионов Украины подверглись атакам беспилотников
Командование ВСУ утверждает, что в общей сложности в атаке участвовали 26 дронов «Шахед», из которых 21 был сбит.
- Над Днепропетровской областью сбиты семь беспилотников, заявили в военной администрации области. При падении одного из них загорелось административное здание, никто не пострадал.
- Военная администрация Киевской области сообщила, что в небе над Киевом были сбиты «все» дроны, их количество не уточняется. Жертв и разрушений нет.
- В Николаевской области один беспилотник попал в частный дом, никто не пострадал. Еще один дрон был сбит.
- В Кировоградской области три беспилотника атаковали нефтебазу.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.