В Херсоне объявлен комендантский час. С 5 по 8 мая запрещено выходить на улицу, город будет закрыт на въезд и выезд

Глава администрации Херсона Александр Прокудин объявил, что в городе с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая будет действовать комендантский час. В это время нельзя будет выходить и передвигаться по улицам. Въезд и выезд из Херсона будут закрыты.

«Временные ограничения необходимы, чтобы правоохранительные органы могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности», — заявил Прокудин, обращаясь к жителям города. Он также призвал жителей заранее запастись едой и медикаментами.

Херсон с начала марта до начала ноября 2022 года был занят российскими войсками. Войска РФ после отступления регулярно обстреливают Херсон. Несмотря на это власти работают над восстановлением инфраструктуры, разрушенной во время войны.

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