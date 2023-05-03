Российские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в супермаркет и вокзал. В городе и области погибли 19 человек

Обновление. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате российского обстрела в Херсонской области погибли 18 человек, еще 46 получили ранения. Областная администрация сообщила о гибели 19 человек и 47 раненых.

Утром 3 мая Херсон подвергся массированному обстрелу со стороны российской армии, в результате которого погибли 12 человек, еще 22 получили ранения, сообщает Генпрокуратура Украины.

Согласно ведомству, россияне вели «хаотичный» обстрел, а снаряды попадали в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе местный супермаркет «АТБ» и вокзал.

Также сообщается, что под российский обстрел попали несколько населенных пунктов в Херсонской области. Всего в Херсоне и области погибли 16 человек. Обстрел продолжается.

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Россия захватила Херсон в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. В ноябре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал российским войскам отступить из города на левый берег Днепра. Российские власти тогда мотивировали свое решение «военной необходимостью». Вскоре после отступления россияне начали регулярно обстреливать город. В декабре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил обстрелы Херсона, сравнив его со Сталинградом, «по которому [советские военные] били так, что немцы оттуда убежали».

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