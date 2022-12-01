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Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Херсон и Сталинград, когда его попросили ответить на вопрос, зачем российская армия обстреливает инфраструктуру в городе, который считает своей территорией.

«Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит с целью не позволить «накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».

Россия формально аннексировала Херсонскую область в начале октября. На тот момент российские войска контролировали практически всю территорию региона. В начале ноября россияне отступили из Херсона на левый берег Днепра.

Удары по критической инфраструктуре Украины Россия наносит с сентября. Последняя такая атака была совершена 24 ноября — из-за нее многие города Украины, в том числе Киев, на несколько дней остались без электричества.

Как живет Украина под обстрелами

По всей Украине открывают «пункты несокрушимости». Это места, где люди могут согреться и зарядить телефоны, если в домах нет света и отопления Двести семьдесят восьмой день войны. Фотографии

Как живет Украина под обстрелами

По всей Украине открывают «пункты несокрушимости». Это места, где люди могут согреться и зарядить телефоны, если в домах нет света и отопления Двести семьдесят восьмой день войны. Фотографии