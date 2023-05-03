Baza: украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области. Поврежден самолет Ан-124

В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области, сообщает телеграм-канал Baza без ссылок на источники.

Как утверждается, в атаке были задействованы пять дронов: два из них взорвались на территории аэродрома, еще два уничтожили из стрелкового оружия, пятый не был обнаружен.

По сведениям издания, в результате атаки небольшие повреждения получил не эксплуатирующийся транспортный самолет Ан-124. Пострадавших нет, добавляет Baza.

Официально власти региона о происшествии не сообщали.