Алексей Москалев, с которым несколько недель не могли связаться адвокаты, нашелся в Смоленске. Он рассказал, что при задержании в Беларуси его сильно избили

Осужденный по делу о повторной «дискредитации» армии Алексей Москалев, которого задержали в начале апреля в Беларуси, экстрадирован в Россию и находится в СИЗО в Смоленске. Об этом сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Владимир Билиенко, встретившийся с Москалевым.

О том, где находится Москалев его защитникам не было ничего известно несколько недель. Как рассказывали адвокаты, на запросы о местонахождении их подзащитного ФСИН России и Беларуси не отвечали, белорусских правозащитников к Москалеву не допустили.

Как рассказал Билиенко, Москалев сообщил ему, что при задержании в Беларуси его сильно избили руками и ногами, удары наносились по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове и били головой об стену.

Москалев через адвоката передал обращение, адресованное активистам, группе поддержки, а также «всем неравнодушным людям», которые переживают и следят за происходящим с ним и его дочерью. «Только на таких людях как вы и стоит Россия», — написал он.

Алексей Москалев — отец Маши Москалевой, шестиклассницы, нарисовавшей в апреле 2022 года на уроке антивоенный рисунок. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на Москалева сначала составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках», а затем завели и уголовное дело о повторной «дискредитации». 28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Самого Москалева на заседании не было, на суде объявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. 7 апреля Москалева задержали в Беларуси.

Машу Москалеву после того, как ее отец стал фигурантом уголовного дела, отправили в приют. Из приюта девочку забрала мать, которая последние несколько лет жила в другом регионе России и, по ее собственным словам, несколько лет не видела дочь, а общалась с ней только по телефону и через мессенджеры.

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