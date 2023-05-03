Медведев призвал «физически устранить» Зеленского
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «физически устранить» президента Украины Владимира Зеленского после того, как Кремль атаковали два беспилотника.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов», — написал Медведев в своем телеграм-канале, добавив, что президент «не нужен для акта безоговорочной капитуляции Украины».
«Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница», — заявил Медведев.
Пресс-служба президента РФ 3 мая сообщила о ночной атаке двух дронов на Кремль, назвав это терактом и покушением на Владимира Путина. В нападении российские власти обвинили Украину.
Украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву», поскольку стране и так не хватает оружия для защиты своей территории, и ВСУ не могут «использовать его где-либо еще».