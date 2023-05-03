Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Кремль, в которой Россия обвинили украинские власти.

«Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Он добавил, что Украина защищает свою территорию, и оружия не хватает даже для этого. «Поэтому мы не используем его где-либо еще», — добавил Зеленский, который 3 мая находится с визитом в Финляндии.

По мнению Зеленского, за атакой дронов может стоять сама российская власть.

«Ему (Путину) нужно что-то делать резкое: то „покушения“, то дроны, то какие-то „гуси, которые их бомбили“. Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории», — заявил президент Украины.

Пресс-служба президента РФ 3 мая сообщила о ночной атаке двух дронов на Кремль, назвав это терактом и покушением на Владимира Путина (его, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле в момент атаки не было). В нападении власти РФ обвинили Украину. Украинские официальные лица причастность к атаке дронов на Кремль отрицают.

Что известно об атаке дронов на Кремль

Кремль утверждает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина в Москве. По мнению российских властей, это «теракт и покушение на президента» «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал Зеленский

Что известно об атаке дронов на Кремль

Кремль утверждает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина в Москве. По мнению российских властей, это «теракт и покушение на президента» «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал Зеленский