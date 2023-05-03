Кремль утверждает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина в Москве. По мнению российских властей, это «теракт и покушение на президента»

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать президента России Владимира Путина, утверждают в Кремле. Ответственность за это российская власть возложила на «киевский режим».

Кремль заявил, что в результате «предпринятых военными и специалистами службами своевременных действий» дроны были выведены из строя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина в момент атаки дронов не было в Кремле. 3 мая он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, его график не изменился, заявил пресс-секретарь.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — говорится в сообщении Кремля. Произошедшее там назвали «спланированной террористической атакой и покушением на президента».

В соцсетях опубликовали видео атаки дронов.

На видео, где беспилотник взрывается над Сенатским дворцом, можно заметить двух людей, поднимающихся по крыше. Кто эти люди, неизвестно. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что это может свидетельствовать о том, что на видео — второй из двух беспилотников.

Песков заявил, что парад 9 мая на Красной площади состоится, несмотря на атаку. Путин, по словам пресс-секретаря, будет в нем участвовать.

Еще одно видео атаки опубликовал телеканал ТВЦ.

Ночью 3 мая в телеграм-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» опубликовали два видео, на которых можно заметить дым в районе Кремля. «Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена», — говорилось в сообщении канала.

За несколько минут до сообщения Кремля мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 3 мая в Москве запрещается запускать беспилотники.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации «о так называемых ночных атаках на Кремль».

Как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии СМИ заявил, что Киев не имеет никакого отношения к атакам дронов на Кремль. По его словам, это не решает никаких военных задач и «крайне невыгодно с точки зрения подготовки» наступательных действий. Он также считает, что это спровоцировало бы Россию «на еще более радикальные действия по отношению к нашему гражданскому населению». Подоляк заявил, что Украина «придерживается конкретной стратегии деоккупации и уничтожения российских военных объектов исключительно на оккупированных территориях».

На мой взгляд, абсолютно очевидно, что и «сообщения об атаке на Кремль», и одновременно синхронное задержание якобы украинских диверсантов в Крыму по другому делу явно свидетельствует о подготовке Россией масштабной террористической провокации в ближайшие дни. Россия, несомненно, крайне опасается начала наступательных действий Украины по линии фронта и пытается любым способ перехватить инициативу, отвлечь внимание, создать катастрофические информационные поводы. Поэтому подобные постановочные сообщения РФ нужно рассматривать исключительно как попытку подготовить информационный фон к масштабному террористическому акту в Украине.

В ответ на атаку беспилотников депутат Госдумы от аннексированного Россией Крыма Михаил Шеремет призвал нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале, что атака дронов «вызывает вопросы к российской ПВО». «То, что сбили прямо над Кремлем беспилотники, — молодцы! Но как они сюда долетели? Где ПВО и так далее? Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», — написал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут «требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим». О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По его мнению, «теракт в отношении президента — это нападение на Россию».

«Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира. Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», — написал Володин в своем телеграм-канале. По его словам, «киевский режим сегодня не менее опасен», чем «Исламское государство» или «Аль-Каеда».

Соратник Алексея Навального Леонид Волков выразил уверенность в том, что публикация видео, на котором дрон летит и взрывается над Сенатским дворцом — это «осознанное кремлевское решение».

Решение нетипичное. Они расписываются в отсутствии ПВО, в уязвимости, слабости, беспомощности. Это всё очевидные минусы. Значит, есть какие-то плюсы, которые они в этом всем нашли, оценили, и решили, что эти плюсы смогут минусы перевесить. Вариант-лайт: ну решили, что сам вид горящего Кремля, символа государственности, с декорациями парада 9 мая, уже установленными на Красной площади — это что-то такое, что всколыхнет струны загадочной русской души и позволит провести раунд патриотической мобилизации. То есть действуют в контексте вчерашней абсолютно шизовой рассылки Госуслуг про «одесскую Хатынь». Но есть и другой вариант, конечно. Решили на украинское контрнаступление отвечать серьезной эскалацией (типа массированного удара по Киеву) и сейчас подготовили для этого почву. Правда, в Киеве-то уже стоят и «Пэтриоты» и «Iris-T».

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