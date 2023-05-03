Депутат Госдумы от Крыма призвал нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве после атаки дронов на Кремль
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал нанести ракетный удар по резиденции президента Украины в Киеве. Это заявление он сделал после того, как администрация президента РФ объявила, что в ночь на 3 мая два украинских беспилотника пытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина.
«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины. Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина, — сказал Шеремет РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщили, что беспилотники на Красной площади были выведены из строя «с применением систем радиолокационной борьбы», а пострадавших и материального ущерба в результате произошедшего нет.
Власти расценивают эту атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», добавили в пресс-службе Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина в момент атаки дронов в Кремле не было.