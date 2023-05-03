Кремль заявил о попытке Украины нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина

Два украинских беспилотника в ночь на 3 мая пытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — приводит РИА Новости сообщение Кремля.

В Кремле заявили, что Владимир Путин в результате атаки не пострадал, график его работа изменений не претерпел. В сообщении также говорится, что российская сторона оставляет за собой право «принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

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