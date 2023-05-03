В Москве запретили запускать беспилотники

В Москве с 3 мая запрещено запускать беспилотники. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин. До какой даты будет действовать запрет, не уточняется.

По словам Собянина, которые приводят РИА Новости, запрет не будет распространяться на беспилотники, которые запускают «по решениям органов государственной власти».

В заявлении Собянина говорится, что запрет ввели «для предотвращения незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

Однако сразу же после заявления мэрии пресс-служба президента РФ объявила, что на Кремль атаковали два беспилотника.

В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле, цитирует заявление «Интерфакс», считают, что речь идет о «спланированной террористической акции и покушении на президента Российской Федерации». Ответственность за атаку дронов в Кремле возложили на «киевский режим».