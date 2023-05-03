Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в комментарии для СМИ, что Украина не атакует чужие территории.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил Никифоров.

Он также прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал атаку дронов на Кремль «терактом». «Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», — заявил Никифоров.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина, «безусловно, не имеет никакого отношения к атакам дронов на Кремль».

Мы не атакуем Кремль, потому что это, во-первых, не решает никаких военных задач. Абсолютно. И это крайне невыгодно с точки зрения подготовки наших наступательных мероприятий. И точно не меняет ситуацию на фронте. Скорее, это спровоцировало бы Россию на еще более радикальные действия по отношению к нашему гражданскому населению. А главное, позволило бы России оправдывать массовые удары по украинским городам, по гражданскому населению, по инфраструктурным объектам.

Подоляк также обвинил Кремль в подготовке «масштабной террористической провокации в ближайшие дни». По его словам, Россия опасается предстоящего украинского наступления и «пытается любым способом перехватить инициативу, отвлечь внимание, создать катастрофические информационные поводы».

Два беспилотника пытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая, заявили в Кремле. Ответственность за это российские власти возложили на «киевский режим».

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