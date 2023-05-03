Перед взрывами на «Северных потоках» в районе газопроводов заметили корабли ВМФ России. Это выяснилось из перехваченных радиопереговоров
Корабли Военно-морского флота России, способные проводить подводные операции, находились в непосредственной близости от газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, где в сентябре 2022 года произошла серия взрывов. Несколько кораблей следовали через этот район за несколько месяцев до диверсии, еще один — за несколько дней до взрывов. Об этом говорится в расследовании, которое провели журналисты четырех общественных вещательных компаний стран Северной Европы: шведской SVT, датской DR, норвежской NRK и финской Yle. Журналисты прямо не говорят, что за диверсией стоит Россия, но отмечают необычную активность российских кораблей в этом районе.
Журналисты установили местонахождение российских кораблей с помощью перехваченных радиопереговоров ВМФ России. Все российские корабли, находившиеся в районе газопроводов, шли с выключенной системой отслеживания, но передавали на российские военно-морские базы от трех до пяти сообщений в день, в том числе о своем местоположении, скорости и направлении движения. Корабли, вышедшие в Балтийское море из портов в Ленинградской и Калининградской областях, находились в районе «Северных потоков» от нескольких часов до более суток, после чего возвращались в Россию. Маршруты движения кораблей и их стоянки вблизи мест, где позже произошли взрывы, также подтверждаются спутниковыми снимками.
Радиопереговоры перехватил бывший офицер британской военно-морской разведки, который во время службы следил за переговорами Балтийского флота России. Сейчас, по его словам, он использует законные методы, чтобы продолжать получать доступ к переговорам. В целях безопасности офицер попросил не раскрывать его личность, но СМИ указывают, что знают имя источника.
Первые российские корабли прибыли в район «Северных потоков» в июне 2022 года. Так, согласно перехваченным радиопереговорам, корабль, название которого журналисты не установили, прибыл 7 июня в район северо-восточнее острова Борнхольм и несколько часов курсировал вблизи газопроводов. Он находился в четырех километрах к югу от места, где позже произошли три из четырех утечек на газопроводах «Северный поток».
Спустя неделю, 14 июня, в этот район вошло 86-метровое исследовательское судно Балтийского флота «Сибиряков». Оно оставалось вблизи трубопроводов до 15 июня, периодически оно шло на низкой скорости. Как отметили в разговоре с журналистами эксперты, это судно подходит для проведения подводных операций.
Одновременно с «Сибиряковым» в этом районе утром 15 июня заметили еще один корабль с выключенной системой отслеживания, но определить его принадлежность журналисты не смогли. Корабли находились на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от одного из мест, где позже произошел взрыв.
В Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года проходили международные военные учения Baltops 22. Поблизости от места, где находились российские корабли, не было кораблей или самолетов НАТО, подчеркнули авторы расследования.
Еще один российский корабль заметили в районе «Северных потоков» за пять дней до диверсии, 21 сентября 2022 года. Это 49-метровый буксир Балтийского флота «СБ-123», который среди прочего используют для поддержки операций подводных лодок. Из перехваченных радиопереговоров следует, что буксир находился в этом районе около 18 часов с вечера 21 сентября и примерно до полудня 22 сентября. Корабль, который вышел в район «Северных потоков» из Балтийска в Калининградской области, прошел половину своего пути с выключенной системой отслеживания.
22 сентября, за четыре дня до диверсии, в районе «Северных потоков» заметили судно «СС-750», способное выполнять работы на большой глубине и оснащенное мини-подлодкой «Приз». Об этом в конце апреля сообщило датское издание Information. В Министерстве обороны Дании подтвердили, что судно находилось в районе «Северных потоков» 21 и 22 сентября. Датский патрульный катер сделал 26 снимков «СС-750». Неизвестно, наблюдали ли датские военные буксир «СБ-123».
МИД России назвал дезинформацией предположения о том, что Россия может быть причастна к подрыву «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Сам факт появления в западных СМИ новой „версии“ о якобы „причастности России“ к подрыву газопровода „Северный поток — 2“ — продолжение дезинформационной кампании Запада для исключения установления истинных заказчиков», — сказала Захарова на брифинге для журналистов. Россия неоднократно требовала провести международное расследование диверсии.