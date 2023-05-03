ФСБ отчиталась о поимке «агентов украинской разведки». Они якобы готовили диверсии против руководства аннексированного Крыма

ФСБ раскрыла агентурную сеть Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму, сообщили в российской спецслужбе.

Как утверждается, члены группы готовили «серию резонансных диверсионно-террористических актов» против руководства аннексированного полуострова, в том числе главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.

«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова — офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского», — цитирует «Интерфакс» заявление спецслужбы.

Среди задержанных участников группы — граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский.

ФСБ распространила видео задержания одного из подозреваемых.

Также в спецслужбе сообщили, что в ходе расследования дела агентурной сети раскрыли международный канал контрабанды взрывчатых веществ из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию. Взрывчатку доставляли автотранспортом, а также через компании «СДЭК» и «Возовоз», под видом бытовых электроплит, организацией поставок занимались граждане Украины Марина Матущак, Денис Смирнов, Владислав Сарафинчан, указали в ФСБ.

Вместе с группой агентов украинской разведки задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, «причастный к доставке средств поражения в Россию», заявили в ФСБ.

Сергей Аксенов, комментируя заявление ФСБ, написал в своем телеграм-канале следующее: «Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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