ФСБ отчиталась о поимке «агентов украинской разведки». Они якобы готовили диверсии против руководства аннексированного Крыма
ФСБ раскрыла агентурную сеть Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму, сообщили в российской спецслужбе.
Как утверждается, члены группы готовили «серию резонансных диверсионно-террористических актов» против руководства аннексированного полуострова, в том числе главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.
«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова — офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского», — цитирует «Интерфакс» заявление спецслужбы.
Среди задержанных участников группы — граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский.
ФСБ распространила видео задержания одного из подозреваемых.
Также в спецслужбе сообщили, что в ходе расследования дела агентурной сети раскрыли международный канал контрабанды взрывчатых веществ из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию. Взрывчатку доставляли автотранспортом, а также через компании «СДЭК» и «Возовоз», под видом бытовых электроплит, организацией поставок занимались граждане Украины Марина Матущак, Денис Смирнов, Владислав Сарафинчан, указали в ФСБ.
Вместе с группой агентов украинской разведки задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, «причастный к доставке средств поражения в Россию», заявили в ФСБ.
Сергей Аксенов, комментируя заявление ФСБ, написал в своем телеграм-канале следующее: «Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.