Война Четыреста тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

СБУ заочно предъявила подозрение бывшему начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича Вячеславу Заневскому. Его обвиняют в помощи российским оккупационным властям находить участников украинского сопротивления.

По версии спецслужбы, в прошлом году сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок в Херсонской и части Николаевской областей, попросил отца помочь с поиском проукраински настроенных местных жителей.

«В ответ Заневский свел сына с двумя своими знакомыми — руководителями созданных агрессором „МВД“ и „государственной службы безопасности“ на временно оккупированной Херсонщине. В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные местных жителей и способствовали похищению людей», — говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что сейчас Заневский находится в России.