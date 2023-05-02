Война Четыреста тридцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 1 мая — здесь.
Главные новости:
- Подоляк: Россия изменила тактику своих атак, чтобы ускорить украинское контрнаступление.
- «Схемы»: компания Михаила Фридмана занимается страхованием транспорта росгвардейцев, воюющих в Украине.
- Белый дом: за пять месяцев Россия потеряла в Украине 20 тысяч человек убитыми.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц потери украинских войск составили более 15 тысяч человек.
Об этом он сказал 2 мая на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
О потерях российских войск глава российского Минобороны не сообщил.
СБУ заочно предъявила подозрение бывшему начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича Вячеславу Заневскому. Его обвиняют в помощи российским оккупационным властям находить участников украинского сопротивления.
По версии спецслужбы, в прошлом году сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок в Херсонской и части Николаевской областей, попросил отца помочь с поиском проукраински настроенных местных жителей.
«В ответ Заневский свел сына с двумя своими знакомыми — руководителями созданных агрессором „МВД“ и „государственной службы безопасности“ на временно оккупированной Херсонщине. В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные местных жителей и способствовали похищению людей», — говорится в сообщении.
СБУ утверждает, что сейчас Заневский находится в России.
Новый роман Стивена Кинга, официально не переводившийся и не выходивший в России, продается на маркетплейсах. В книге говорится, что она выпущена издательством, расположенным в Луганске
Как обратил внимание «Коммерсант», переведенный на русский язык роман «Сказка» Стивена Кинга продается в бумажном варианте на «Авито» и «Юле». В книге говорится, что она напечатана издательством «Трофейная книга», которое расположено в оккупированном Россией Луганске.
В системе «СПАРК-Интерфакс» данные о такой компании отсутствуют. В выходных данных книги также нет ISBN — уникального номера книжного издания, который присваивается каждой изданной книге.
На маркетплейсах продается и последний роман Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) «Чернильно-черное сердце» о детективе Корморане Страйке. Книга вышла еще в августе, в России официально не издавалась и не переводилась, так как писательница запретила это делать.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску
По его словам, это произошло в ночь на 2 мая. Один человек получил ранение.
В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести
Как пишет «РБК-Украина», с начала полномасштабного вторжения России в Украину десятки тысяч человек считались без вести пропавшими, при этом подавляющее большинство из них нашли. Однако по официальным данным, 23 тысячи человек все еще считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах — в результате военных действий.
В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести, в том числе, ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, а также территория, где человек пропал без вести, обстоятельства и приметы пропавшего.
Подоляк: украинские власти не будут преследовать жителей оккупированных Россией территорий, «пассивно» получивших российские паспорта
По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в рекомендациях омбудсмена Дмитрия Лубинца и вице-премьера Ирины Верещук нет противоречий. Ранее Лубинец советовал жителям оккупированных Россией территорий Украины брать паспорта РФ, «чтобы выжить». Верещук призывала к обратному.
«Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает высокой оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших „российское гражданство“», — написал Подоляк в своем твиттере.
Он добавил, что те, кто активно помогал российским властям, занимал должности в оккупационных администрациях, участвовал в организации «референдумов» и брал российские паспорта под камеры, будут привлечены к уголовной ответственности.
Mash: взрывов на железнодорожном перегоне в Брянской области было два
По информации телеграм-канала, взрывные устройства были заложены на железной дороге в трех местах — 10 килограммов тротила в одном и еще по 200 граммов в двух других точках.
Официального подтверждения этой информации нет.
«Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной». Спикер Конгресса США ответил корреспонденту РИА Новости
Спикер Палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что выступает за продолжение помощи Украине. Так он ответил на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции в Израиле.
Корреспондент российского агентства задал спикеру вопрос, в котором напомнил, что Маккарти «не поддерживает нынешние безлимитные и бесконтрольные поставки оружия Украине». Он спросил, возможно ли, что в ближайшее время американская политика в отношении поставок оружия Украине изменится.
«Я не уверен, [что все верно расслышал], звук был не очень хороший. Он сказал, что я не поддерживаю помощь Украине? Нет, я голосовал за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине! Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. И я не поддерживаю убийства детей, совершенные вами. И моя точка зрения состоит в том, что вы должны вывести свои войска. Я не думаю, что происходящее правильно. И мы будем продолжать поддерживать [Украину], потому что весь мир видит, что на самом деле происходит.
Ранее Маккарти говорил, что правительство США больше не сможет давать Украине «чек без указания суммы» — то есть неограниченную помощь, отмечает «Русская служба Би-би-си». Слова Маккарти вызвали одобрение нескольких высокопоставленных республиканцев, в том числе бывшего вице-президент Майка Пенса, который поблагодарил Маккарти за поддержку помощи Украине и «убедительную позицию» по отношению к России.
CNN: украинские власти не знают о «миротворческой миссии» папы римского по прекращению войны
Украине ничего не известно о «миротворческой миссии» папы римского Франциска по урегулированию военного конфликта с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника, близкого к офису президента Украины.
«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения», — сказал собеседник издания.
Накануне папа римский заявил, что Ватикан участвует в секретной миротворческой миссии в Украине, цель которой — остановить войну. Подробности он сообщить отказался.
В Брянской области восстановили движение на участке железной дороги, где 1 мая произошел взрыв, из-за которого сошел с рельсов грузовой поезд.
«В 4.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в сообщении РЖД.
Белый дом: за пять месяцев Россия потеряла в Украине 20 тысяч человек убитыми
С декабря 2022 года российские силы потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Бахмуте и других регионах Украины, заявил на брифинге для прессы координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По оценкам американской разведки, за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных, причем половину из них составляли наемники ЧВК Вагнера.
О потерях украинской стороны Кирби говорить отказался.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 433-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за боевыми действиями и другими событиями, связанными с войной.
Хронику вчерашнего дня читайте здесь.