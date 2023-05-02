Суд в Туле приговорил двоих фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной к трем с половиной годам колонии

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор двоим фигурантам дела об убийстве Дарьи Дугиной — Александру Сучкову и Андрею Кузнецову, сообщает ТАСС.

Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России. Суд назначил Сучкову и Кузнецову одинаковое наказание — по три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на два с половиной года. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Обвинение просило назначить им по 3 года и 11 месяцев колонии и лишить права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сроком на три года.

Сучков и Кузнецов заявили на суде, что раскаиваются и не знали, что поддельные документы на автомобиль будут использованы для сокрытия другого преступления. Они просили, чтобы суд не назначал им наказание, не связанное с реальными лишением свободы.

Дарья Дугина — дочь и последовательница Александра Дугина, одного из идеологов «русского мира» — поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией. Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Московской области.

По версии ФСБ, непосредственной исполнительницей убийства была гражданка Украины Наталья Вовк, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он, в частности, считает российская спецслужба, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, которые помогли ей скрыться. Вовк и Цыганенко заочно арестованы российским судом и объявлены в розыск.

ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы. Власти Украины причастность к убийству Дугиной отрицают.

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