Суд в Москве заочно арестовал второго фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко — второго фигуранта дела об убийстве дочери публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной. Информацию об этом «Медиазона» обнаружила на сайте суда.

По версии ФСБ, гражданин Украины Богдан Цыганенко обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами гражданку Украины Наталью Вовк, которую в ФСБ называют исполнительницей убийства, а также «совместно с Вовк осуществил сборку» бомбы.

О причастности Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной ФСБ объявила еще в конце августа 2022 года. Вовк заочно арестовали в ноябре того же года. Почему Цыганенко заочно арестовали лишь в апреле 2023 года, пока неизвестно.

Дарья Дугина — дочь и последовательница Александра Дугина, одного из идеологов «русского мира» — поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией. Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы. Власти Украины причастность к убийству Дугиной отрицают.

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«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни

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