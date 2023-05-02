На Дальнем Востоке с начала войны завели восемь дел о госизмене Двоих фигурантов обвиняют в передаче секретов Китаю, который власти России называют своим союзником
После начала полномасштабной войны с Украиной ФСБ задержала на Дальнем Востоке по меньшей мере восемь человек по подозрению в государственной измене, выяснила «Русская служба Би-би-си». Как минимум двоим из них вменяют передачу секретных сведений Китаю. При этом на официальном уровне российские власти называют Китай своим союзником.
Уголовные дела о госизмене заведены против топ-менеджера коммерческой фирмы из Благовещенска Ивана Лукина и бизнесмена из Владивостока Сергея Яценко. Об их задержании еще в марте сообщали телеграм-каналы Baza и Astra, однако до сих пор никаких подробностей не было.
Как выяснила «Русская служба Би-би-си», Лукин занимался поставками в Россию погрузчиков и запчастей к ним из Китая. 17 февраля его арестовали на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве: Лукин якобы толкнул и нецензурно обругал некоего мужчину. «Би-би-си» отмечает беспрецедентность наказания «за минутную словесную перепалку двух трезвых людей в безлюдном месте» и напоминает, что ранее во время войны силовики уже действовали по подобной схеме — сначала арестовывали людей по административным делам, а затем отправляли в СИЗО по уголовным обвинениям.
По версии обвинения, которую вкратце описывала Baza, Лукина якобы завербовали в 2013 году в Хэйхэ — городе, который расположен рядом с Благовещенском на другом берегу Амура, и с 2022 года соединен с ним мостом. Бизнесмен, как выяснила «Би-би-си», действительно регулярно бывал в Хэйхэ и занимался торговлей китайскими товарами. Вербовщиком якобы был некий Ян Шихэн — следователи считают его сотрудником китайских спецслужб. «Би-би-си» отмечает, что человек с таким именем и фамилией работал в правительстве Хэйхэ и по роду службы участвовал в мероприятиях с россиянами.
Второго обвиняемого Сергея Яценко, по версии Baza, Лукин в январе 2020 года «вывез в Китай». Впоследствии, с января по июнь 2022 года, Яценко якобы собирал и передавал китайцам секретные сведения о ядерном оружии России. «Что означает понятие „вывез“, неясно, но если речь идет о том, что „знакомый“ был пассажиром Лукина, дата поездки вызывает вопросы — мост между Благовещенском и Хэйхэ тогда еще не был достроен, а границу с Китаем в Благовещенске в 2020 году закрыли из-за ковида с Нового года», — пишет «Би-би-си».
Яценко занимался бизнесом в Приморье: он был совладельцем компаний, работавших в разных отраслях — от рыболовства, строительства и торговли автотранспортными средствами до добычи руды и песков драгоценных и редких металлов. «Би-би-си» не удалось найти каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Яценко и Лукин вообще были знакомы. Оба обвиняемых сейчас находятся в СИЗО. При этом официально о сути предъявленных им обвинений до сих пор ничего не известно.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что в делах о госизмене найти двух обвиняемых, якобы связанных между собой, — это регулярная практика следователей ФСБ. Журналист Иван Сафронов, осужденный по этой статье на 22 года колонии, писал, что при расследовании конкретного дела следователю важно построить «уголовную прогрессию», чтобы обвиняемый дал показания на других людей и следствие могло возбуждать все новые и новые дела.
Помимо дел Лукина и Яценко на Дальнем Востоке с начала войны были заведены еще шесть дел о госизмене. Все они связаны с Украиной: трое обвиняемых якобы передавали или планировали передавать секретные сведения украинской разведке, двоих подозревают в финансировании ВСУ, еще один, по утверждению ФСБ, собирался воевать на стороне Украины.
До начала войны Китай входил в число трех государств, за сотрудничество с которыми в России чаще всего приговаривали по статье о госизмене. По данным «Коммерсанта», с 1997 по 2019 год было вынесено 14 приговоров за передачу секретных сведений Китаю. Больше — только за сотрудничество с Грузией (29) и США (26).