На Дальнем Востоке с начала войны завели восемь дел о госизмене Двоих фигурантов обвиняют в передаче секретов Китаю, который власти России называют своим союзником

Вид на Благовещенск с моста через Амур, соединяющего Россию и Китай Bloomberg / Getty Images

После начала полномасштабной войны с Украиной ФСБ задержала на Дальнем Востоке по меньшей мере восемь человек по подозрению в государственной измене, выяснила «Русская служба Би-би-си». Как минимум двоим из них вменяют передачу секретных сведений Китаю. При этом на официальном уровне российские власти называют Китай своим союзником.

Уголовные дела о госизмене заведены против топ-менеджера коммерческой фирмы из Благовещенска Ивана Лукина и бизнесмена из Владивостока Сергея Яценко. Об их задержании еще в марте сообщали телеграм-каналы Baza и Astra, однако до сих пор никаких подробностей не было.

Как выяснила «Русская служба Би-би-си», Лукин занимался поставками в Россию погрузчиков и запчастей к ним из Китая. 17 февраля его арестовали на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве: Лукин якобы толкнул и нецензурно обругал некоего мужчину. «Би-би-си» отмечает беспрецедентность наказания «за минутную словесную перепалку двух трезвых людей в безлюдном месте» и напоминает, что ранее во время войны силовики уже действовали по подобной схеме — сначала арестовывали людей по административным делам, а затем отправляли в СИЗО по уголовным обвинениям.

Так было с Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой

«Они считают, что тюрьмы недостаточно переполнены» На Яшина завели дело — по той же схеме, что и на Кара-Мурзу. Их защищает адвокат Вадим Прохоров. Мы поговорили с ним — о политиках, отказавшихся уезжать из России

Так было с Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой

«Они считают, что тюрьмы недостаточно переполнены» На Яшина завели дело — по той же схеме, что и на Кара-Мурзу. Их защищает адвокат Вадим Прохоров. Мы поговорили с ним — о политиках, отказавшихся уезжать из России

По версии обвинения, которую вкратце описывала Baza, Лукина якобы завербовали в 2013 году в Хэйхэ — городе, который расположен рядом с Благовещенском на другом берегу Амура, и с 2022 года соединен с ним мостом. Бизнесмен, как выяснила «Би-би-си», действительно регулярно бывал в Хэйхэ и занимался торговлей китайскими товарами. Вербовщиком якобы был некий Ян Шихэн — следователи считают его сотрудником китайских спецслужб. «Би-би-си» отмечает, что человек с таким именем и фамилией работал в правительстве Хэйхэ и по роду службы участвовал в мероприятиях с россиянами.

Второго обвиняемого Сергея Яценко, по версии Baza, Лукин в январе 2020 года «вывез в Китай». Впоследствии, с января по июнь 2022 года, Яценко якобы собирал и передавал китайцам секретные сведения о ядерном оружии России. «Что означает понятие „вывез“, неясно, но если речь идет о том, что „знакомый“ был пассажиром Лукина, дата поездки вызывает вопросы — мост между Благовещенском и Хэйхэ тогда еще не был достроен, а границу с Китаем в Благовещенске в 2020 году закрыли из-за ковида с Нового года», — пишет «Би-би-си».

Яценко занимался бизнесом в Приморье: он был совладельцем компаний, работавших в разных отраслях — от рыболовства, строительства и торговли автотранспортными средствами до добычи руды и песков драгоценных и редких металлов. «Би-би-си» не удалось найти каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Яценко и Лукин вообще были знакомы. Оба обвиняемых сейчас находятся в СИЗО. При этом официально о сути предъявленных им обвинений до сих пор ничего не известно.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что в делах о госизмене найти двух обвиняемых, якобы связанных между собой, — это регулярная практика следователей ФСБ. Журналист , осужденный по этой статье на 22 года колонии, писал, что при расследовании конкретного дела следователю важно построить «уголовную прогрессию», чтобы обвиняемый дал показания на других людей и следствие могло возбуждать все новые и новые дела.

Помимо дел Лукина и Яценко на Дальнем Востоке с начала войны были заведены еще шесть дел о госизмене. Все они связаны с Украиной: трое обвиняемых якобы передавали или планировали передавать секретные сведения украинской разведке, двоих подозревают в финансировании ВСУ, еще один, по утверждению ФСБ, собирался воевать на стороне Украины.

До начала войны Китай входил в число трех государств, за сотрудничество с которыми в России чаще всего приговаривали по статье о госизмене. По данным «Коммерсанта», с 1997 по 2019 год было вынесено 14 приговоров за передачу секретных сведений Китаю. Больше — только за сотрудничество с Грузией (29) и США (26).

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