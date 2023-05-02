Верховная Рада объявила политический режим в России «рашизмом»

Верховная Рада Украины приняла заявление «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

За принятие заявления проголосовал 281 депутат, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что российское вторжение в Украину «разоблачило» политический режим президента РФ Владимира Путина «как неоимперскую, тоталитарную диктатуру, которая наследует худшие практики прошлого и воплощает идеи фашизма и националсоциализма в современной версии российского фашизма (рашизма)».

Верховная Рада планирует обратиться в Генпрокуратуру, Минюст и другие ведомства Украины, чтобы «безотлагательно» принять «меры реагирования на проявления идеологии и политики рашизма на территории Украины».

Также украинский парламент намерен обратиться к международному сообществу с предложением объявить политический режим в России «рашизмом».

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