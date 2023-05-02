Православная церковь Украины планирует перейти на григорианский календарь. Рождество будут праздновать 25 декабря

Православная церковь Украины (ПЦУ) рассматривает возможность перехода на новый календарь. По нему, например, Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Решение о переходе, сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний, будет принято на Архиерейском соборе в мае.

«Воплощение этой реформы в первую очередь позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения неподвижных праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, однако убежден, что с Божьей помощью мы их решим», — рассказал Епифаний в интервью Gazeta.ua.

Хотя окончательное решение о переходе на новый календарь еще не принято, ПЦУ уже работает над новой редакцией церковной литературы для прихожан, добавил он.

Православная церковь Украины сейчас использует юлианский календарь, также как и Русская православная церковь. Юлианский календарь отличается от григорианского, по которому живет большинство стран мира, на 13 дней. То есть Рождество по нему отмечают 7 января.

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