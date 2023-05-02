«Твит может представлять общественный интерес». Twitter снял ограничения с записей Медведева, призывавшего разорвать отношения с Польшей

Администрация социальной сети Twitter сняла ограничения с двух записей замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что для россиян Польша «не должна существовать».

Ограничения сняли с записей в англоязычном и русскоязычном аккаунтах Медведева. В обоих случаях перед сообщениями появляется следующее предупреждение: «Этот твит нарушает правила Твиттера. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса».

Медведев после изъятия школы у посольства РФ в Варшаве 29 апреля написал в своем англоязычном аккаунте, что «не видит смысла» в том, чтобы Россия сохраняла дипломатические отношения с Польшей. «Это государство не должно существовать для нас, пока у власти находятся одни русофобы, а Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — заявил Медведев.

Администрация Twitter ограничила доступ к записи, заявив, что она нарушает правила соцсети. Затем Медведев повторит то же самое сообщение в своем русскоязычном аккаунте, после чего доступ к этому твиту также ограничили.

В апреле администрация Twitter также заблокировала в Германии, Польше, Греции и Латвии показ твита Дмитрия Медведева об «исчезновении» Украины.