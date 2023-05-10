Момент удара беспилотника по куполу Сенатского дворца Кремля, снятый камерой наружного наблюдения CCTV / UPI / Shutterstock / Vida Press

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, который работает в «кремлевском пуле», в своем репортаже с парада Победы 9 мая на Красной площади рассказал, что Владимир Путин якобы прокомментировал атаку дронов на Кремль. Президент РФ высказался по поводу инцидента в центре Москвы на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ 8 мая, утверждает Колесников. Первой на эту часть его репортажа обратила внимание независимая журналистка Фарида Рустамова.

Вот что написал Колесников о реакции Путина на атаку дронов:

Накануне вечером Владимир Путин встречался с главными редакторами российских СМИ и, по информации «Ъ», на вопрос про дрон, несколько дней назад пролетавший , рассказывал, что ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 граммов тротила. Он, похоже, не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир.

Путин публично не комментировал атаку дронов на Кремль. Информацию о случившемся распространяла его пресс-служба. Она сообщала, что в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента (известно, что в Сенатском дворце у него есть рабочий кабинет).

Первоначально в пресс-службе Кремля утверждали, что дроны были сбиты, однако впоследствии оказалось, что это не так: на видео, распространившемся в интернете, видно, что один из них взорвался в непосредственной близости от флагштока Сенатского дворца, после чего его горящие обломки упали на крышу.

В Кремле назвали атаку «спланированной террористической акцией и покушением на президента РФ», возложив ответственность за нее на Украину. В Киеве официально отрицают причастность к произошедшему. Мнения независимых аналитиков разделились: одни считают, что Москва сама устроила провокацию, другие — что за этим стоит Украина.

Андрей Колесников работает специальным корреспондентом «Коммерсанта» с 1996 года. Он много лет пишет репортажи о Путине; фактически Колесников — главный биограф российского лидера. В 2000 году в соавторстве с Наталией Геворкян и Натальей Тимаковой (с 2008-го по 2018-й Тимакова была пресс-секретарем Дмитрия Медведева) Колесников опубликовал книгу-интервью Путина «От первого лица». Журналист также участвовал в съемках фильма «Президент», который в 2015-м выпустил один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.