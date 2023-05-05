Financial Times: аналитики считают, что за атакой беспилотников на Кремль может стоять Украина

Некоторые западные аналитики считают, что за атакой беспилотников на Кремль может стоять Украина, сообщает газета Financial Times.

В частности, такое мнение высказал директор программы изучения России аналитической организации CNA Майкл Кофман. Он предположил, что удар беспилотников преследовал символические цели и был направлен на ослабление власти Кремля, а также демонстрацию уязвимости России.

Как пишет газета, об этом среди прочего свидетельствуют видеозаписи произошедшего. По мнению некоторых экспертов, дроны такого размера не могли нести достаточное количество взрывчатки, чтобы причинить серьезный ущерб. Кроме того, едва ли их запустили с целью убить президента РФ, поскольку хорошо известно, что Владимир Путин редко бывает ночью в Кремле, отмечает FT.

В то же время среди экспертов существует мнение, что Россия могла сама инсценировать удар по Кремлю. С этой версией не согласился высокопоставленный западный дипломат, который говорил с FT на условиях анонимности. Он заявил, что подобный удар не соответствует интересам Кремля, поскольку демонстрация уязвимости одного из самых защищенных мест в России наносит «огромный политический ущерб Владимиру Путину».

При этом эксперты, которые считают, что к удару по Кремлю все же причастна Украина, полагают, что беспилотники запустили с российской территории. К примеру, директор разведывательного управления Минобороны США заявил, что, основываясь на фотографиях и видеозаписях произошедшего, оператор дрона должен был находиться в пределах зоны видимости от места атаки. Другой источник издания предположил, что беспилотники запустили с территории Московской области.

В то же время руководитель российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что атаку на Кремль могли осуществить проукраинские группы, а руководство Украины могло не знать об их планах.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина. Официально российские власти сообщили о произошедшем только в середине дня. В пресс-службе Кремля заявили, что расценивают атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ». В произошедшем российские власти обвинили Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят США.

Украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал российские обвинения «нелепыми». «США не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет», — добавил Кирби.

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