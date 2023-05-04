Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал «нелепыми» предположения властей России, что Вашингтон приказал Киеву осуществить атаку дронов на Кремль, сообщает CNN.

«Конечно, мы не диктуем им [украинцам] условия, на которых они должны защищаться или проводить операции. Однако мы четко давали им понять публично и в частном порядке, что мы не поощряем и не позволяем им наносить удары [по целям] за пределами Украины <…> Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет», — сказал Кирби в эфире MSNBC.

Ранее 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на Кремль, в котором Россия обвиняет Украину, осуществили по решению американских властей.

«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

Когда у Пескова поинтересовались, какие у Кремля есть основания, чтобы обвинять Украину в нападении, он сказал: «Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы». Он добавил, что российские власти обнародовали лишь небольшую долю имеющихся у них данных по атаке дронов. «Здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, и понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте», — сказал Песков.

В ночь на 3 мая, как заявили в администрации президента России, два украинских дрона атаковали резиденцию Владимира Путина в Кремле. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Власти Украины заявили, что не причастны к случившемуся. В Госдепартаменте США призвали оценивать заявления Кремля с большой долей скепсиса.

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