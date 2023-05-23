Минобороны РФ: в Белгородской области «разгромлены украинские формирования, убиты 70 террористов». Губернатор: регион обстреливали из минометов и систем залпового огня Главное о том, что известно на вторые сутки после нападения

Одно из зданий, поврежденных в результате нападения на Белгородскую область. 22 мая 2023 года AP / Scanpix / LETA

Минобороны России 23 мая отчиталось о «разгроме украинских националистических формирований», которые днем ранее «вторглись» на территорию Белгородской области.

Накануне власти региона заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. Ответственность за эту акцию взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины.

Как заявил на брифинге 23 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, вторгшиеся подразделения «были заблокированы и разгромлены» с помощью авиации, артиллерии и отрядов прикрытия границы Западного военного округа. «Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — сказал Конашенков.

По его словам, убиты более 70 «украинских террористов», а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Представитель Минобороны добавил, что власти Украины решились на вторжение в Белгородскую область, «потерпев поражение в городе ».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате нападения были ранены 12 мирных жителей. Еще одна женщина умерла в автобусе «во время эвакуационных мероприятий». Вечером 22 мая глава области объявил о введении во всем регионе режима контртеррористической операции. Примерно через сутки его отменили.

Что это значит

В Белгородской области ввели режим «контртеррористической операции» Какие права получат силовики? Что ждет жителей региона? Такое впервые за пределами Кавказа?

Что это значит

В Белгородской области ввели режим «контртеррористической операции» Какие права получат силовики? Что ждет жителей региона? Такое впервые за пределами Кавказа?

В полдень 23 мая Гладков сообщил, что «зачистка территории от последствий захода диверсионно-разведывательной группы продолжается». По его данным, за сутки были «фактически отселены» жители девяти населенных пунктов: это Грайворон, Новостроевка, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино.

С утра 23 мая Грайворонского городского округа продолжали находиться под «многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом», рассказал губернатор.

«По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка», — написал глава области в телеграм-канале. Также он сообщил о продолжающихся обстрелах Белгородского и Борисовского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов.

При этом Гладков опроверг сведения о прорыве новой «диверсионно-разведывательной группы» в Борисовский район области. «Некоторые телеграм-каналы пытаются навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию», — написал он.

Обновлено. Губернатор заявил, что при нападении на область «от рук ВСУ» погиб один мирный житель.

Следственный комитет после нападения на Белгородскую область возбудил уголовное дело по шести статьям УК: о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источник в Вооруженных силах РФ пишет, что к Белгородской области после «вторжения диверсионно-разведывательной группы ВСУ» стянуты силы мотострелков (около 3200 бойцов и 20 единиц техники) и армейского спецназа (около тысячи человек и 40 единиц техники). В регион также направлены сотрудники «Альфы» и «Вымпела» Центра специального назначения ФСБ.

Во вторжении в Белгородскую область принимали участие «десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности», пишет РБК со ссылкой на собеседников в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции. РБК и «Коммерсант» приводят хронологию произошедшего по часам.

По словам источников изданий, атака началась в 6:00 по московскому времени 22 мая.

С 6:00 до 11:00 велся массированный обстрел города Грайворон.

В 11:30 танки ВСУ обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», затем танковое подразделение вернулось в Украину.

В 11:40 со стороны Украины из РСЗО «Ураган» обстреляли войсковую часть в военном городке Белгород-22 в 10 километрах от границы. В результате погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения.

В 12:00 начался обстрел села Козинка, по нему выпустили около 60 мин калибра 120 миллиметров и столько же ракет из РСЗО «Ураган». Затем туда зашли десять единиц бронетехники и пехота.

В 13:30 состоялось заседание оперативного штаба области, на котором ввели в действие . В это время подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово.

В 16:30 в результате обстрела из РСЗО со стороны Украины было разрушено здание администрации Грайворона. Два человека получили ранения, среди них — замглавы администрации.

В 19:15 нападавших вытеснили из села Глотово в район Козинки.

Легион «Свобода России», объявленный властями РФ «террористической организацией», заявил днем 23 мая, что «продолжает освобождать Белгородскую область» вместе с «Русским добровольческим корпусом».

«Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна, по факту — власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо. Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство», — говорится в телеграм-канале военизированного формирования.

Прокремлевский телеграм-канал Mash пишет, что украинские отряды, предположительно, укрепились в районе КПП «Грайворон» и до сих пор контролируют позиции.

Власти Украины накануне заявляли, что «с интересом наблюдают за событиями в Белгородской области России, но не имеют к ней непосредственного отношения». 23 мая официальных комментариев по этому поводу от Украины не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы сказал, что произошедшее в Белгородской области вызывает «глубокую обеспокоенность». «Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и , чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил представитель Кремля.

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