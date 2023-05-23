Минобороны РФ объявило о «разгроме украинских формирований» в Белгородской области и убийстве более 70 участников «вторжения»
Министерство обороны РФ выпустило заявление, в котором говорится, что «украинские формирования», вторгшиеся в Белгородскую область, «заблокированы и разгромлены».
Для «разгрома», цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, применялась «авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа».
Убиты более 70 участников «вторжения», говорится в заявлении, уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
«Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации», — заявило Минобороны РФ.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявил, что власти Украины решились на «вторжение» в Белгородскую область, «потерпев поражение в городе Артемовск».
Власти Белгородской области 22 мая заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Телеграм-каналы сообщали о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.
Ответственность за акцию на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сказал, что «Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения».