В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»

22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в своем телеграм-канале.

Российские и украинские телеграм-каналы ранее сообщили, что утром в понедельник в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта «Грайворон» заехал украинский танк. Эта информация не подтверждена. Источник российского государственного телеканала RT сообщил о захвате диверсантами дома культуры в селе Гора-Подол. Утверждалось, что нападавших окружили. В Козинке, по данным Mash, частично разрушены пограничный пункт и несколько частных домов, в том числе продуктовый магазин. В Грайвороне в ходе обстрела ранения получили заместитель главы администрации города и два сотрудника МЧС, утверждает Baza.

Власти Белгородской области заявили о нападении «диверсантов ВСУ» Meduza

Изначально Гладков не подтверждал сообщения о диверсантах в приграничных поселках, заявляя о «массированной информационной атаке» на регион. Губернатор заявил, что атака идет «на фоне массированного обстрела Грайворонского района», в результате которого никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Позже он сообщил, что в результате обстрела Глотово ранены двое местных жителей. Губернатор опроверг информацию об организованной эвакуации из населенных пунктов, однако есть свидетельства, что жители самостоятельно пытаются выехать оттуда.

Обновлено. По данным Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов Грайворонского района получили ранения шесть человек. В Белгородской области введен режим контртеррористической операции.

Утром 22 мая в телеграм-канале легиона появилось обращение к россиянам со словами «Легион возвращается домой». «Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги», — заявили в легионе. Также группа опубликовала фото бело-сине-белых флагов, вывешенных «над освобожденными городами».

Около 14:00 легион сообщил, что совместно с (РДК) «полностью освободил» населенный пункт Козинка Белгородской области, а в город Грайворон зашли передовые отряды. Позже подразделение заявило, что «Гора-Подол пройдена». В телеграм-канале РДК также появились несколько видео, в которых утверждается, что бойцы подразделения снова оказались на территории России.

Представители легиона сказали журналистам «Важных историй» о происходящем в Белгородской области следующее: «Силовики РФ пытаются накрывать нас артиллерией и совершают авиаудары. Ситуация сложная, но мы держимся и двигаемся дальше».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию Белгородской области вошли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Целью операции в украинской разведке назвали «создание полосы безопасности для защиты гражданских украинцев».

«События в Белгородской области и других приграничных территориях —следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и легиона „Свобода России“. Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области. «Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал он в твиттере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже в курсе попытки вторжения в Белгородскую область. «Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — сказал представитель Кремля. — Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной ».

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области