В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

С 22 мая в Белгородской области «в целях обеспечения безопасности граждан» вводится режим контртеррористической операции (КТО), объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Этот правовой режим устанавливает специальные меры и временные ограничения, пояснил чиновник. «Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — сообщается в телеграм-канале Гладкова.

Ранее губернатор объявил, что 22 мая в села Грайворонского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». По словам Гладкова, на «ликвидацию противника» брошены вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. В ходе обстрелов населенных пунктов Грайворонского округа, по данным властей, пострадали шестеро местных жителей.

Ответственность за вторжение взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины. В офисе президента Украины заявили, что не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

С начала российского вторжения в Украину в Белгородской области и других приграничных регионах из-за регулярных обстрелов был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. В октябре 2022 года Владимир Путин подписал указы о введении «среднего уровня реагирования» в приграничных областях, в том числе Белгородской, а также военного положения в аннексированных регионах Украины.

Согласно закону «О противодействии терроризму», режим КТО подразумевает усиление охраны общественного порядка, временное отселение граждан, ограничение движения транспорта, проверку документов и контроль телефонных переговоров граждан.

Что происходит в области прямо сейчас

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»

Что происходит в области прямо сейчас

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»