Белгородский губернатор заявил, что при обстреле приграничного района области ранены восемь человек. Он утверждает, что туда проникли «украинские диверсанты»
Обновлено. Количество раненых при атаке Грайворонского округа выросло до восьми человек, сообщил Вячеслав Гладков. Погибших нет. Большая часть населения покинула округ, ситуация остается напряженной, добавил чиновник.
Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела города Грайворон Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По данным чиновника, в городе повреждены здание администрации и три частных жилых дома.
Телеграм-канал Baza утверждает, что ранение получили заместитель главы администрации Грайворона и два сотрудника МЧС.
Ранее в понедельник губернатор сообщал, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа были доставлены в больницу мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.
Также в селе Замостье после попадания снаряда загорелся детский сад. Пострадала одна женщина.
22 мая в села Грайворонского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», заявлял губернатор. Ответственность за акцию на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ.
В Кремле заявляли, что российские военные ведут «работу по выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы». «Сил и средств на месте достаточно», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сказал, что «Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения».