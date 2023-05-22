Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев «не имеет непосредственного отношения» к событиям в Белгородской области, куда, по заявлениям местных властей, вторглись «диверсанты ВСУ».

«Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал он в твиттере.

По версии губернатора региона, 22 мая в села Грайворонского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Ответственность за акцию на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию Белгородской области вошли бойцы этих подразделений, назвав их «оппозиционно настроенными гражданами России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина».

Представители военной группы заявили украинскому изданию «Суспільне», что «создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они [российские военные] не смогут обстреливать Украину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные ведут «работу по выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», добавив, что сил и средств для этого достаточно.

Подробнее о происходящем

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»

Подробнее о происходящем

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»