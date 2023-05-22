Жители Грайворонского городского округа Белгородской области, куда, по заявлениям местных властей, проникли «украинские диверсанты», самостоятельно покидают регион.

«Ситуация в Грайворонском городском округе остается напряженной, на территорию вошла диверсионно-разведывательная группа… Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность, покидают на личном транспорте», — заявил глава региона Вячеслав Гладков во время стрима «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

Официальную эвакуацию местные власти не объявляли.

«Все, кто покинул территорию Грайворонского округа, если нет возможности разместиться, пожалуйста, обращайтесь к главам органов местного самоуправления там, где вы находитесь. Команда дана, пункты временного размещения подготовлены», — сказал Гладков. Он также заверил, что в оставленных жителями домах будут обеспечены порядок и сохранность имущества.

Как ранее заявил губернатор, 22 мая в села Грайворонского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». По словам Гладкова, на «ликвидацию противника» брошены вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. По последним данным, в ходе атаки получили ранения восемь местных жителей, погибших нет. В Белгородской области с 22 мая введен режим контртеррористической операции.

Ответственность за вторжение взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины. В офисе президента Украины заявили, что не имеют непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, в ходе боев в Грайворонском округе были убиты 39 «диверсантов» и еще пятеро взяты в плен.

Официальные власти, военные и силовые ведомства о завершении боев или убитых «диверсантах» ничего не сообщали.

Что происходит в Белгородской области

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»

Что происходит в Белгородской области

В Белгородскую область вошла «диверсионная группа ВСУ», заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это «оппозиционно настроенные граждане России»