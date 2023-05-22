ТАСС назвал имя одного из «диверсантов», проникших в Белгородскую область. И рассказал, что он объявлен в розыск

Одним из участников «украинской диверсионной группы», проникшей 22 мая в Грайворонский округ Белгородской области, был националист Алексей Левкин, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Из базы МВД РФ следует, что Левкин находится в розыске, отмечает агентство. Источник ТАСС сказал, что «в настоящее время его судьба неизвестна».

Когда появилась карточка Левкина в базы розыска, не уточняется, но, вероятно, это произошло уже давно. Суд в Москве санкционировал заочный арест Левкина еще в 2018 году, он обвиняется по статьям о «создании экстремистского сообщества» и «возбуждении ненависти или вражды», пишет агентство.

Сам Левкин называл себя членом «Русского добровольческого корпуса» (РДК), который вместе с легионом «Свобода России» взял на себя ответственность за вторжение в Белгородскую область. В телеграм-канале Thule Signal, который предположительно принадлежит Левкину, сообщалось, что он находится в розыске еще с 2017 года.

РДК 22 мая публиковал видео с Левкиным, сделанные, как утверждалось, «с белгородских полей». Журналисты идентифицировали еще некоторых участников военной группы по роликам, опубликованным в понедельник в телеграм-каналах. Astra пишет, что среди диверсантов был бывший актер Кирилл Канахин. «Осторожно, новости» назвали имя еще одного — это 41-летний Алексей Долгов из легиона «Свобода России».

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