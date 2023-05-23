Война Четыреста пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Губернатор Белгородской области рассказал о смерти женщины во время эвакуации, проводившийся из-за нападения «диверсантов»

По словам Вячеслава Гладкова, умерла местная жительница 1941 года рождения. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Он добавил, что причины смерти «сейчас устанавливаются».

Гладков также рассказал, что в Грайворонском округе «продолжается зачистка территории» министерством обороны совместно с силовыми структурами. Он призвал жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

«Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — заявил глава региона.

По словам Гладкова, в тех населенных пунктах, куда зашли нападавшие, есть двое раненых мирных жителя, до которых силовики пока не смогли дойти.

Читайте также

В Белгородской области ввели режим «контртеррористической операции» Какие права получат силовики? Что ждет жителей региона? Такое впервые за пределами Кавказа?

Читайте также