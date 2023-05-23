Война Четыреста пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 мая читайте здесь.
Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты беспилотники, сообщает губернатор Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.
Двое раненых жителей села Глотово в Белгородской области госпитализированы.
«Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области также рассказал, что ночью в Борисовском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, в поселке Борисовка повреждена кровля частного дома.
Других подробностей он не привел.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- По предварительным данным, российская войска ночью запустили четыре беспилотника «Шахед» по целям в Украине, все они были сбиты;
- За прошедшие сутки российская армия нанесла 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты «Искандер-М» и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, российские силы нанесли 49 авиационных ударов, применив беспилотники «Шахед», а также совершили около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Основные усилия российский войск сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направления. Там произошло более 30 боевых столкновений;
- В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка;
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Губернатор Белгородской области рассказал о смерти женщины во время эвакуации, проводившийся из-за нападения «диверсантов»
По словам Вячеслава Гладкова, умерла местная жительница 1941 года рождения. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Он добавил, что причины смерти «сейчас устанавливаются».
Гладков также рассказал, что в Грайворонском округе «продолжается зачистка территории» министерством обороны совместно с силовыми структурами. Он призвал жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
«Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — заявил глава региона.
По словам Гладкова, в тех населенных пунктах, куда зашли нападавшие, есть двое раненых мирных жителя, до которых силовики пока не смогли дойти.
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