«Коммерсант»: при нападении на Белгородскую область под обстрел попала войсковая часть. Погибли двое военнослужащих, еще четверо ранены

При нападении на Белгородскую область 22 мая была обстреляна войсковая часть в военном городке Белгород-22, расположенном в десяти километрах от границы и относящемся к Грайворонскому городскому округу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

В результате взрыва трех снарядов, выпущенных со стороны Украины реактивной системой залпового огня «Ураган», в городке погибли двое военнослужащих, еще четверо были госпитализированы с осколочными ранениями.

«Коммерсант» и РБК восстановили хронологию произошедшего накануне в Белгородской области по часам.

По данным силовых ведомств, атака началась с 6:00 по московскому времени 22 мая с массированного пятичасового обстрела города Грайворон. В 11:30 украинские танки обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», а затем вернулись на территорию Украины. В 11:40 обстрелу подверглась войсковая часть в Белгороде-22.

В полдень начался обстрел села Козинка, по которому выпустили порядка 60 120-миллиметровых мин и еще столько же ракет из РСЗО «Ураган». Затем туда зашли «десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности».

Около 14:00 подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово. В 16:30 в ходе обстрела из РСЗО было разрушено здание администрации Грайворона, два человека получили ранения. В 19:15 нападавших вытеснили из Глотово в район Козинки.

Ответственность за вторжение в Белгородскую область взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне Украины. Власти Украины заявляли 22 мая, что «с интересом наблюдают за событиями в Белгородской области России, но не имеют к ней непосредственного отношения».

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