Глава разведки Германии: мы не видим никаких трещин в системе Путина

Власть президента РФ Владимира Путина на данный момент вполне стабильна. С таким мнением выступил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. Его слова приводит Deutshe Welle.

По мнению Каля, публичная критика методов войны не является угрозой для системы: «Несмотря на отдельные случаи выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается».

Мы не видим никаких трещин в системе Путина.

Как считает Каль, Россия способна в долгосрочной перспективе вести войну — у нее хватит и людских ресурсов, и вооружений с боеприпасами.

Как элиты относятся к Путину

«Перед ним страх до усрачки. Но страх без уважения» Владимиру Путину — 70 лет. «Медуза» выяснила, как к нему теперь на самом деле относятся те, кого принято называть «российскими элитами»

Как элиты относятся к Путину

«Перед ним страх до усрачки. Но страх без уважения» Владимиру Путину — 70 лет. «Медуза» выяснила, как к нему теперь на самом деле относятся те, кого принято называть «российскими элитами»