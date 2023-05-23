Глава разведки Германии: мы не видим никаких трещин в системе Путина
Источник: Deutsche Welle
Власть президента РФ Владимира Путина на данный момент вполне стабильна. С таким мнением выступил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. Его слова приводит Deutshe Welle.
По мнению Каля, публичная критика методов войны не является угрозой для системы: «Несмотря на отдельные случаи выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается».
Мы не видим никаких трещин в системе Путина.
Как считает Каль, Россия способна в долгосрочной перспективе вести войну — у нее хватит и людских ресурсов, и вооружений с боеприпасами.